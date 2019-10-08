В Киеве на жилых массивах Радужный и Воскресенка почти месяц орудует маньяк, он нападает с ножом на мужчин. Об этом сообщают местные жители на странице ОО "Автопатруль Майдан" в Facebook.

"Уже четвертое нападение на мужчин до 60 лет, на Воскресенке-Радужная за последние 3 недели, почерк сумасшедшего одинаковый. До 20:00 выходит на охоту с ножом, беспричинно в темном месте подбегает и наносит большим ножом удары в область спины, но теперь он бьет в шею и лицо как на ул. Вершигоры. Человек опасный и непредсказуемый", - говорится в сообщении.

Скриншот: Facebook/Автопатруль Майдан

Официально в столичной полиции ситуацию прокомментировали достаточно скупо, не подтверждая, но и не опровергая сведений жителей Воскресенки и Радужного. Об этом сообщает "Сегодня".

"Следователь запретил раскрывать какие-либо подробности. Без объяснения причин", - рассказала пресс-офицер Днепровского управления полиции Анна Шевчук. При этом она не подтвердила, но и не опровергла информацию об убийствах.

По словам киевлян, правоохранители ходили по квартирам и опрашивали жильцов относительно убийств. Также имеется фоторобот злоумышленника. Ему на вид 40-45 лет, рост примерно 175-180 сантиметров, плотного телосложения, средний нос (ноздри немного широкие), узкие губы, немного полные щеки, носит очки для зрения в оправе светлого цвета прямоугольной формы, одет в матерчатую кофту бежевого цвета с косыми объемными карманами (на вид большего размера, чем подозреваемый), темные прямые брюки или джинсы, кроссовки светлого цвета, на голове бейсболка темного цвета. На застежке кофты темное кольцо диаметром примерно 2 см, которое соединено с "собачкой" черной молнии лентой из ткани. При ходьбе слегка сутулится.

Фото: Facebook/Автопатруль Майдан

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