Из социальной сети Instagram убрали возможность отслеживать лайки и подписки своих друзей. Об этом сообщает издание BuzzFeed News.

Как рассказали представители компании, эта функция вызывала раздражение у многих пользователей приложения. Отмечается, что люди испытывали неловкость, когда подписчики могли следить за их действиями в Instagram. Из-за этого было принято решение убрать эту возможность, чтобы "избежать недоразумений".

Ранее любой подписчик мог посмотреть, что его друг лайкает, комментируют и на кого подписывается. Эту функцию запустили в 2011 году. Помимо всего прочего, в свежем дополнении Instagram появилась новый сервис отправки мгновенных сообщений. Мессенджер получил название Threads.

В новом сервисе можно обмениваться фото, видео, текстом и голосовыми сообщениями с близкими друзьями, а также отправлять им свое местоположение и другую личную информацию. Пользователи отметили, что Threads похож на Snapchat.

Ранее сообщалось, что в Facebook вслед за Instagram решили скрывать количество лайков.

Также мы писали, что в Instagram начали скрывать количество лайков под фото.