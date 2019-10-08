Большинство украинцев не довольны своей пенсией, а оптимальным ее размером они называют 11 тысяч гривен. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией Research & Branding Group.

Опрос проводился в период с 7 по 16 сентября 2019 года, в нем поучаствовал 2001 респондент в возрасте от 18 лет и старше. Оказалось, что около половины взрослого населения Украины (53%) являются получателями пенсий, пособий или каких-либо иных социальных выплат. Большинство из получателей данных выплат (73%) в той или в иной мере считает их уровень недостаточным, тогда как удовлетворены им только 8% получателей.

Скриншот: rb.com.ua

По данным Пенсионного фонда Украины средняя пенсия в Украине в июле составила 3006 грн. В то же время, по мнению респондентов, размер пенсии должен составлять 11041 гривен, чтобы ее хватало для удовлетворения всех финансовых потребностей. То есть украинцы хотели бы пенсии в три раза большие, чем сейчас.

Скриншот: rb.com.ua

При этом большая часть жителей Украины, чтобы обеспечить себе достаточный уровень жизни в старости, намерены продолжать работать на пенсии (38%). Далее с большим отрывом следуют помощь детей (11%), накопительная пенсия (8%), сдача в аренду недвижимости (5%), депозит или иные финансовые возможности (5%), доходы от собственного бизнеса (3%).

Скриншот: rb.com.ua

Напомним, 78% работающих украинцев не довольны своей зарплатой, в целом жители страны хотели бы зарабатывать вдвое больше - в среднем 19 275 грн.

Также мы писали, что согласно проекту бюджета на 2020 год, рост пенсий замедлится почти вдвое по сравнению с нынешним.