Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду три законопроекта, посвященные урегулированию порядка добычи янтаря в Украине. Соответствующие данные содержатся на сайте ВРУ.

Законопроект № 2240 - "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопроса добычи янтаря".

Проект изменений в Налоговый кодекс насчет упорядочения размера ставки рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря зарегистрировали под номером № 2241.

Проекту изменений в Бюджетный кодекс насчет распределения рентной платы дали номер № 2242. По состоянию на 16:30 тексты законопроектов еще не опубликованы.

Напомним, что на заседании 30 сентября Кабмин одобрил пакет проектов законов для упорядочения деятельности по добыче янтаря. Предлагаемые правительством изменения предусматривают отмену процедур дополнительного согласования разрешений на пользование недрами со стороны соответствующих областных советов, продажу разрешений через открытые электронные аукционы и другие.

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