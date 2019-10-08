Государственный департамент запретил давать показания в Конгрессе послу США в ЕС Гордону Сондланду по поводу скандального разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Об этом сообщает The Guardian.

Во вторник, 8 октября, Сондленд прибыл в Вашингтон из Брюсселя, чтобы подготовиться к даче показаний. Ожидалось, что Сондланд может рассказать о том, действительно ли Белый дом выдвигал условия для встречи Трампа с Зеленским.

"Посол Сондленд глубоко разочарован тем, что сегодня он не сможет давать показания. Он твердо верит, что всегда действовал в наилучших интересах Соединенных Штатов, и он готов ответить на вопросы комитета полностью и правдиво", - заявил адвокат Сондленда Роберт Лускин.

Осенью 2019 года он стал одним из главных фигурантов украинско-американского скандала вокруг возможных попыток давления Трампа на Украину с целью очернить Джо Байдена. Фамилия Сондланда фигурирует как в докладе информатора, который подал жалобу на Трампа, так и в разоблачающей переписке бывшего спецпредставителя США в Украине Курта Волкера, которую он предоставил Конгрессу.

Ранее "Страна" сообщала, что помощники Зеленского в апреле встречались с экс-чиновниками Белого дома и Госдепа в отеле Трампа.

Также мы рассказывали, что конгресс потребовал у Белого дома и Пентагона документы по военной помощи Украине.