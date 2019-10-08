На сайте президента Украины 7 октября зарегистрирована петиция о переносе Офиса президента из Киева в Золотое Луганской области, где должно произойти разведение войск согласно договоренностям в Минске.

"Важно! Перенос офиса должен быть произведен до отвода Вооруженных сил Украины по так называемой формуле Штайнмайера", – отмечают авторы. Петиция президенту Украины Владимиру Зеленскому по состоянию на 16:40 8 октября набрала 3900 голосов из 25 тыс., необходимых для ее рассмотрения.

Фото: petition.president.gov.ua

21 сентября 2016 года на заседании трехсторонней контактной группы в Минске было подписано рамочное решение о начале разведения сил и средств на Донбассе на трех участках. Первый этап разведения состоялся в Петровском Донецкой области (1 октября 2016 года) и Золотом Луганской области (7 октября 2016 года). Позже украинская армия и войска противника вернулись на свои позиции в этих населенных пунктах.

1 октября текущего года спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик сообщил, что по итогам очередного раунда переговоров стороны договорились возобновить с 7 октября разведение сил и средств в Золотом и Петровском. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сказал, что разведение сил и средств в Золотом и Петровском не началось из-за недавних обстрелов этих населенных пунктов.

Напомним, что СМИ сообщили, что разведение войск в Золотом начнется 9 октября.

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