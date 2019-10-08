Коммунальное предприятие Киевпастранс представило свой новый талисман Киевпастрансформера. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Дмитрий Левченко в своем Facebook.

По словам директора, Киевпастрансформер - это "символ необратимости изменений в сфере столичного наземного общественного транспорта". По его словам, человек не должен конкурировать с роботом - вместо этого нужно быть партнерами.

Скриншот: Facebook/Дмитро Левченко

"Киевпастрансформер - как alter ego каждого из нас, от генерального директора… до каждой отдельно взятой личности, которая присоединилась к разработке проекта трансформации компании. Я называю их командой Киевпастрансформеров", - рассказывает Ольга Бледная, руководитель службы по связям с общественностью предприятия.

Фото: Facebook/Дмитро Левченко

Сейчас Киевпастранс ищет партнеров для изготовления линейки трансформеров-коммуникаторов. На изготовление скульптуры Киевпастрансформера потратят 40 тысяч гривен.

Ранее "Страна" сообщала, что Киевпасстранс сократит всех кондукторов столицы.

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