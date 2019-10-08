В 2020 году в Украине увеличатся расходы на оборону. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, пишет "Интерфакс-Украина".

"В публичной плоскости обсуждается, что "зрада", что мы планируем сократить расходы на оборону, сократить какие-то социальные льготы. Это неправда. В следующем году расходы на оборону будут даже увеличены", - сказал Гончарук.

Премьер-министр пояснил, что на оборону в бюджете на 2020 год будут заложены те же 5,4% от общего фонда, однако они составят больше в абсолютных цифрах. По словам Гоначрука, это будет 136,6 млрд грн.

Премьер отметил, что пока Украина находится в состоянии внешней агрессии, никаких сокращений расходов на оборону или сокращения социальных стандартов защитников быть не может.

Напомним, в СНБО заявили, что не знают куда деть выделенные им в бюджете-2020 28 млрд.

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