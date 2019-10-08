Группа из 12 народных депутатов от "Слуги народа" во главе с Марьяном Заблоцким зарегистрировала в парламенте законопроект № 2194, в котором идет речь об условиях снятия моратория на продажу земли в Украине. Законопроект позволяет иностранцам покупать в Украине земельные участки, которые не предназначены для сельхоз деятельности, а также находятся за пределами населенных пунктов.

Депутаты предлагают исключить из Земельного кодекса Украины нормы, которые ограничивают возможность для иностранцев и иностранных юрлиц покупать свободные от застройки земельные участки несельскохозяйственного назначения за пределами населенных пунктов, а также отменить согласование с правительством продажи таких земель государственной и коммунальной собственности иностранным юрлицам.

Законопроект предусматривает передачу земель госсобственности за пределами населенных пунктов в коммунальной собственности сельских, поселковых, городских советов (кроме земель, которые нужны государству для выполнения его функций).

Намерены разрешить органам местного самоуправления менять целевое назначение земельных участков частной собственности; отменить институты государственной экспертизы землеустроительной документации и агрохимической паспортизации земель, а также отменить полномочия Верховной Рады согласовать изменение целевого назначения особо ценных земель.

Депутаты предлагают ввести проверку документации по землеустройству и оценке земель требованиям нормативно-правовых актов государственными органами по принципу "одного прикосновения" и "согласия" и отменить госэкспертизу документации по землеустройству.

А чтобы повысить престиж профессии работников землеустроительной отрасли, народные депутаты хотят внести изменения в закон о госнаградах, введя почетное звание в области землеустройства – "Заслуженный землеустроитель Украины".

Ранее "Страна" сообщала, что утром в четверг, 3 октября, в Киеве под зданием Верховной Рады прохошел митинг против продажи земли иностранцам.

Также мы рассказывали, что 73% украинцев не поддерживают продажу земли.