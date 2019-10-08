Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель во вторник, 8 октября, поздравила главу фракции "Слуги народа" Давида Арахамию с пополнением в семье, а потом передумала. Об этом свидетельствует ее публикация в Facebook.

"Что не будний - то праздник. С Днем юриста! Ясного разума, неопровержимых доказательств и справедливого закона! Отдельно Дмитрия Разумкова с Днем рождения! А Давида Арахамию с рождением двойни! Теперь он - отец аж шестерых!" - написала Мендель утром 8 октября.

Скриншот: Facebook/ Iuliia Mendel

После этого пресс-секретарь Зеленского передумала. Поздравления для юристов и спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова она оставила, а часть, в которой речь шла о пополнении в семье Арахамии, - стерла.

Скриншот: Facebook/ Iuliia Mendel

Напомним, пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила, что не боится потерять работу.

Также мы писали, что на спикера Зеленского Юлию Мендель написали заявление в полицию.