Пресс-секретарь Зеленского поздравила главу фракции "Слуги народа" Арахамию с пополнением в семье, но потом передумала
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель во вторник, 8 октября, поздравила главу фракции "Слуги народа" Давида Арахамию с пополнением в семье, а потом передумала. Об этом свидетельствует ее публикация в Facebook.
"Что не будний - то праздник. С Днем юриста! Ясного разума, неопровержимых доказательств и справедливого закона! Отдельно Дмитрия Разумкова с Днем рождения! А Давида Арахамию с рождением двойни! Теперь он - отец аж шестерых!" - написала Мендель утром 8 октября.
Скриншот: Facebook/ Iuliia Mendel
После этого пресс-секретарь Зеленского передумала. Поздравления для юристов и спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова она оставила, а часть, в которой речь шла о пополнении в семье Арахамии, - стерла.
Скриншот: Facebook/ Iuliia Mendel
Напомним, пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила, что не боится потерять работу.
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