В понедельник, 14 октября, украинцы будут отмечать Покров Пресвятой Богородицы. Праздник посвящен явлению Божией Матери блаженному Андрею юродивому в храме Константинополя.

Праздник почитается среди украинцев, хоть и не входит в число 12 самых важных христианских праздников в году. Дата праздника фиксированная.

Как будем отдыхать

В Украине на Покров будет дополнительный выходной, поскольку он совпадает с Днем защитника Украины. То есть будет сразу три выходных дня подряд: в субботу, воскресенье и понедельник - с 12 по 14 октября.

Что это за праздник

По преданию, Андрей Юродивый увидел видение, когда вместе с другими верующими молился в храме Константинополя, который осадили сарацины. Во время ночной службы во Влахернском храме он поднял голову и увидел, как Богородица в небе, распростерлась над городом и укрывает его своим покрывалом. Ее сопровождали Иоанн Предтеча и Иоанн Богослов, а также другие святые в белых одеждах. После этого враги отступили.

В украинской традиции праздник связан с защитой и защитниками. Богородица считалась заступницей казаков. Она часто изображалась на казачьих иконах.

Как празднуют Покров

Накануне праздника, 12 октября, православные поминают усопших ритуальной кутьей - это Покровская родительская суббота, которая относится к числу Вселенских панихид.

На Покров в храмах проходит торжественная служба. Верующие ставят свечи, молятся и просят у Богородицы помощи и заступничества. Незамужние девушки просят благополучного замужества перед иконой Покрова Богородицы. Время считалось благодатным для сватовства и венчания в церкви.

Наши предки верили, если на листе перечислить все качества и подробно описать внешность мужчины, то таким и будет будущий возлюбленный. Также есть примета, по которой незамужние девушки угощали своей выпечкой свободных мужчин в своем окружении или кормили животных и птиц хлебом. Считалось, что так можно обрести благосклонность святых, которые помогут встретить судьбу.

В церкви святили воду, приносили домой, чтобы умывать утром лицо. Для привлечения в жизнь счастья в дом приносили живые цветы, зажигали свечу из храма.

К этому дню все работы в поле завершались, нередко на Покров ударяли морозы. В этот день на праздничный стол ставили блюдо с блинами как символ утепления дома перед приходом холодов. Хозяйка с блюдом в руках обходила дом с молитвой к Богородице.

В праздник нельзя было ссориться, занимать деньги. В этот день всю домашнюю работу оставляли и не употребляли алкоголь.

Приметы праздника

Существует много погодных примет. Но самая важная: какой погода на Покров будет - такой и зима ожидается.