3 октября из Единого портала открытых данных (data.gov.ua) исчезла история публикации данных в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР). Об этом сообщает сообщество OpenUP.

По данным активистов, выступающих за открытость всех данных, авторизованный пользователь со стороны распорядителя данных (Минюста) под ником "s-hudchenko" удалил ресурс 15-UFOP.zip из набора данных "Единый государственный реестр юрлиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований", а затем добавил файл с таким же названием (15-UFOP.zip), но уже "обновленный" - без истории публикации в нем данных.

Между тем, активисты настаивают, что публичная история изменений записей в ЕГР (данные о предыдущих владельцах, бенефициарах юридических лиц, предыдущих места регистрации юридических лиц) помогает исследовать связи, предотвращать рейдерство и т.п.

Скриншот: openup.org.ua

Напомним, в конце сентября в СБУ сообщили, что остановили деятельность банды рейдеров, которая взламывала реестры по всей Украине.

Также мы писали, что в парламенте поддержали перезапуск НАПК и предоставление агентству доступа к реестрам.