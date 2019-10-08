На мосту в Риме нашли подвешенное чучело климатической активистки Греты Тунберг. Об этом сообщает Corierra dela Serra.

Манекен был одет в желтый дождевик, на голове у него были косички, похожие на те, которые носит Тунберг, и надпись на английском языке "Грета - ваш Бог". Полиция начала расследование после того, как в социальных сетях были опубликованы изображения чучела, заявив, что расследование было начато после "отягчающих" угроз.

Мэр Рима Вирджиния Рагги написала в Twitter, что она солидарна с 16-летней шведской девушкой и ее семьей, назвав инцидент "позорным".

Скриншот: Twitter/Virginia Raggi

"Повешение" произошло на фоне демонстраций против изменений климата, организованных по всему миру группой Extinction Rebellion в попытке заставить правительства изменить экологическую политику.

Напомним, что Грета Тунберг стала вдохновительницей глобальных климатических протестов. Недавно она выступила на Генассамблее ООН в Нью-Йорке с эмоциональной речью, в которой обвиняла мировых политиков в недостаточных действиях для противодействия изменениям климата.

Также "Страна" сообщала, что главу французского благотворительного фонда уволили за призыв убить экоактивистку Грету Тунберг.