Стала известна причина, по которой актрису Анастасию Заворотнюк с диагностированной неоперабельной глиобластомой, выписали из больницы. Ее назвал врач-онколог НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Блохина Игорь Долгополов, сообщает российский телеканал "Звезда".

По словам специалиста, звезда могла покинуть клинику либо из-за перерыва в лечении, либо из-за того, что оно не дает эффекта. Он пояснил, что диагностированную у артистки глиобластому невозможно вылечить в тех ситуациях, когда она неоперабельна. Также доктор сказал, что при таком виде онкологического заболевания редко можно прожить дольше двух лет.

"Найдя данные о точной дате постановки диагноза и отсчитав около двух лет от нее, вы найдете примерный ответ, почему ее выписали", - отметил Долгополов и предположил, что артистку выписали "на паллиативную терапию домой".

Один из друзей артистки отказался раскрывать детали о ее здоровье, но признался, что выписка "вовсе не означает хороших новостей". Директор Заворотнюк Марина Потапова также отказалась от комментариев.

Ранее "Страна" писала о том, что Анастасию Заворотнюк еще два дня назад выписали из частной медицинской клиники "Европейский медицинский центр", где она находилась последний месяц. Государство прекратило оплачивать ее лечение.

Также мы сообщали, что в сети распространяются слухи о смерти актрисы Анастасии Заворотнюк.