После допинг-скандала с боксером Тайроном Спонгом, который попался на том, что глотал таблетки для беременных, у Александра Усика внезапно изменится соперник. О том, что на ринг выйдет другой спортсмен, стало известно за четыре дня до боя, который состоится 12 октября в Чикаго. Это важный поединок для украинца, поскольку он дебютирует в супер тяжелом весе. Бой вызвал такой ажиотаж, что билеты на него раскупили за месяц.

Сегодня появились сообщения, что против Усика может боксировать россиянин Александр Устинов. Об этом писали СМИ и говорил промоутер российского спортсмена. Однако после этой информации команда украинского боксера сделала заявление, из которого следует, что, во-первых, бой точно состоится, и сейчас ищут замену Спонгу, а, во-вторых, это точно будет не Устинов.

"Нет шансов, что Усик вообще не подерется 12 октября. Но Устинов точно не будет его соперником. Рассматриваются другие варианты, пока не скажу, какие", – рассказал промоутер Усика Александр Красюк изданию "Спорт-Экспресс".

Боксер прибыл в Чикаго 7 октября. Фото: Александр Усик Инстаграм

Говоря об Устинове, спортивные эксперты отмечают, что это был не лучший вариант. 42-летний боксер ощутимо превосходит Усика по габаритам, но выдержать средний темп может на протяжении всего пары раундов. Кроме того, ранее Александр Усик уже отказался выйти на ринг против россиянина Андрея Федосова, чтобы не переводить спорт в политическую плоскость.

Что касается Спонга, то в одной из его проб обнаружили препарат кломифен. Обычно его назначают женщинам для стимуляции беременности. Всемирное антидопинговое агентство посчитало, что его могут использовать, чтобы замаскировать следы других веществ. Дело рассматривает атлетическая комиссия штата Иллинойс. Сам Спонг заявляет, что чист, а результаты подтасовали.