Исполняющий роль Митяя актер Николай Добрынин решил уйти из сериала "Сваты", которому так и не выдали прокатноу удостоверение в Украине, так как устал быть "шутом" для семьи Ковалевых и Будько. Еще одной причиной оставить сериал стала неизвестность с дальнейшей его судьбой. Об этом пишет VistaNews.

Задумываться об этом поступке актер начал после того, как "Сватов" покинул Анатолий Васильев, исполнявший роль Юрия Ковалева. Тогда по сценарию он умер от сердечного приступа. Как признавался сам актер, ему не доставлял удовольствие тот факт, что актер Федор Добронравов по сценарию фильма постоянно жестко над ним подшучивал, а Васильев должен был интеллигентно молчать. Он убежден, что его актерский талант в этом сериале был полностью зарыт, а на улице прохожие с ним пытались шутить, как и Федор в кино.

Сейчас ситуация повторятся и с Митяем. После ухода Анатолия Васильева все камни и шуточки полетели в огород заслуженного артиста Николая Добрынина. Его выставили шутом и неудачником, глупым подкаблучником и алкашом. Сам Митяй видел свою роль в комичном свете, но не столь вычурном и вызывающем.

До этого Николай снимался в других амплуа и не видел себя в образе "вечно побитой собаки". Лишь Федор Добронравов остался доволен сценарием своего друга и коллеги из "Шести кадров" Эдуарда Радзюкевича. Возможно, что сценарий строился именно под Добронравова, точнее под его героя - Ивана Будько, ведь по факту в сериале прослеживается доминирование Добронравова над другими актерами и актрисами.

Еще одной причиной оставить сериал стала неизвестность с дальнейшей его судьбой событий 2014 года и значительное обновление актерского состава. Так, Анна Кошмал вышла замуж и сейчас ждет ребенка. Ольга Артемьева решила уехать в Германию на неопределенный срок.

Напомним, что звезду "Сватов" Добронравова исключили из списка запрещенных в Украине российских артистов.

А еще летом в Госкино попросили Зеленского убрать сериал "Сваты" из эфира.