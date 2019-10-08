Суд оставил Грымчака под стражей еще на месяц
Печерский районный суд Киева продлил бывшему заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку содержание под стражей еще на один месяц. Об этом во вторник, 8 октября, сообщила жена Грымчака Юлия в Facebook.
"Грымчака оставили под стражей", - говорится в посте.
Скришшот: Facebook/Гримчак Юлія
Мера пресечения Грымчака в виде ареста предполагает возможность внесения залога в размере шести млн грн. Ранее его семья заявляла, что не имеет денег на его оплату.
Напомним, вечером 14 августа правоохранители задержали Грымчака и его пособника за вымогательство взятки в размере $1,1 млн. Их поймали "на горячем" при получении $480 тысяч. Тогда суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 13 октября или внесения залога в 6 миллионов гривен. Жена Грымчака тогда заявила, что у ее семьи нет денег для такого большого залога.