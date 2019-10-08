Печерский районный суд Киева продлил бывшему заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку содержание под стражей еще на один месяц. Об этом во вторник, 8 октября, сообщила жена Грымчака Юлия в Facebook.

"Грымчака оставили под стражей", - говорится в посте.

Скришшот: Facebook/Гримчак Юлія

Мера пресечения Грымчака в виде ареста предполагает возможность внесения залога в размере шести млн грн. Ранее его семья заявляла, что не имеет денег на его оплату.

Напомним, вечером 14 августа правоохранители задержали Грымчака и его пособника за вымогательство взятки в размере $1,1 млн. Их поймали "на горячем" при получении $480 тысяч. Тогда суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 13 октября или внесения залога в 6 миллионов гривен. Жена Грымчака тогда заявила, что у ее семьи нет денег для такого большого залога.