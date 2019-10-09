В начале июля певица Лолита Милявская официально сообщила о том, что разводится с мужем Дмитрием Ивановым.

Иванов моложе Лолиты на 12 лет. По специальности - теннисист и тренер по фитнесу. Они были в браке на протяжении 9 лет.

Поклонники певицы задавались вопросом, почему же распалась их семья. Как выяснилось, одной из причин может стать новая любовь Дмитрия Иванова.

На днях российские СМИ опубликовали фото, на которых мужчина гулял на свадьбе приятеля в Прибалтике. Рядом весь вечер была яркая брюнетка, за которой он ухаживал, как за своей девушкой.

Дмитрий Иванов и Ольга Кулиева. Фото: super

Эта женщина - Ольга Кулиева, родом из Беларуси. Она преуспела в бизнесе, в сфере косметологии. Воспитывает 14-летнюю дочь.

Кстати, Дмитрий Иванов - тоже уроженец Беларуси. Поэтому Кулиева - его землячка.

Фото: Инстаграм Ольги Кулиевой

"Страна" нашла YouTube-канал Ольги Кулиевой. На момент подготовки материала у нее было семь подписчиков и размещено два видео. На обоих она читает стихотворения.

В своем Инстаграме Кулиева представила себя как поэт. Поэтому, видимо, стихи ее собственного сочинения.

Первое стихотворение - Молчание. Его девушка декларирует во время прогулки по осеннему парку.

Второе стихотворение на английском - Live with passion (Жить со страстью - рус.)

Лолита Милявская отреагировала на новость о том, что у ее бывшего мужа появилась девушка. Хотя СМИ утверждают, что роман с ней произошел еще до развода певицы с Ивановым.

"Что могу сказать? Прекрасно! Прекрасно сидят на нем вещи, купленные мной, и часики блестят, подаренные мной в Нью-Йорке… Наверное, и свадебная цепочка на месте и трусы, купленные тоже мной. Девушка симпатичная, ничего не скажешь, наверное, и богатая! Поздравляю новую "жертву". Честно, для меня это не сюрприз, я — женщина взрослая, умная", — сказала Милявская.

Певица прямо дала понять, что финансово обеспечивала своего бывшего супруга. И высказала мнение, что такая же участь постигнет Ольгу Кулиеву. Возможно, ее предположение небезосновательно - СМИ утверждают, что белорусская бизнесвумен хорошо зарабатывает.

Брак с Дмитрием Ивановым для Лолиты был пятым по счету. Новостей о том, что она состоит в новых отношениях, пока нет.

Лолита с уже бывшем мужем Дмитрием Ивановым. Фото РИА Новости

Ранее Лолита рассказывала о своей первом сексуальной опыте.

Напомним, Лолита Милявская не въездная в Украину. Ее также внесли на сайт "Миротворец", как и других известных исполнителей.