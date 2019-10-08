"Нафтогаз", "Укртрансгаз" и "Винницагаз" будут обеспечить поставки европейского газа в Молдову без участия "Газпрома". Об этом свидетельствует постановление Кабмина от 29 сентября, опубликованное на сайте правительства.

"Акционерным обществам "Нафтогаз" и "Укртрансгаз", ПАО "Винницагаз", Винницкой ОГА, Минэнерго и НКРЭКУ (по согласию) принять все действенные меры для обеспечения газом г. Могилев-Подольский Винницкой области (город недалеко от украинской-молдавской границы) для решения вопроса импорта Республикой Молдова газа из ЕС без участия "Газпрома"", - сказано в документе.

Как уточняет "Экономическая правда", Молдова полуает российский газ транзитом через территорию Украины по договору с "Газпромом" от 2008 года. Ежегодно договор продолжается, его положения остаются в силе. Нынешнее соглашение на поставку в Молдову газа действует до 31 декабря 2019 года.

Премьер-министр Молдовы Майя Санду опасается, что Россия и Украина не договорятся по вопросу транзита газа, что повлечет отсутствие поставок российского газа после 1 января 2020 года. В то же время она отметила, что одним из технических решений обеспечения республики газом является закупка и хранение газа в Украине.

Напомним, Молдова обдумывает реверсные поставки газа из Украины.

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