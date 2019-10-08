Следователи Государственного бюро расследований Николаева сообщили о подозрении в пытках двум патрульным из Одесской области. Они выбирали признания дубинкой. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Во время патрулирования железнодорожного вокзала в городе Одесса, полицейские незаконно задержали двух человек и против их воли доставили в опорный пункт полиции. Их подозревали в краже золотой цепочки, и правоохранители заставляли признаться в этом. Моменты побоев попали на видео.

Видео: YouTube/Державне бюро розслідувань

ГБР сообщили, что с целью получения нужных показаний и признания в краже, полицейские унижали одного из задержанных,давили на него психологически, угрожали расправой и били резиновой дубинкой.

Полицейских обвиняют в пытках - умышленном причинении сильной физической боли или физического или морального страдания путем нанесения побоев, мучений или других насильственных действий с целью побудить пострадавшего или другое лицо совершить действия, противоречащие их воле, в том числе получить от него признание.

В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Ранее "Страна" сообщала, что ГБР задержали "отмывальщика денег" на передаче взятки сотруднику СБУ.

Также мы рассказывали, что в ГБР завели дело на пьяного полицейского, который насмерть сбил велосипедиста под Кропивницким.