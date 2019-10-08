Спустя три месяца после того, как певица Лолита Милявская и ее супруг (младший ее на 12 лет)фитнес-тренер Дмитрий Иванов объявили о мирном расставании после 9 лет брака, выяснилась причина развода. В СМИ попали фото со свадьбы друзей 44-летнего Иванова, проходившей в Литве, где он был запечатлен в компании эффектной брюнетки. Из источников в окружении спортсмена стало известно - это и есть "дама сердца" Дмитрия, которую он тщательно скрывал от своей официальной супруги. Об этом пишет издание Super.ru.

"Тайную любовь" тренера по фитнесу Иванова зовут Ольга Кулиева, она - землячка Дмитрия, который родом из Беларуси. По словам знакомых пары, их отношения завязались еще во время брака Иванова с Милявской.

Фото: super.ru

Фото: instagram.com

Ольга Кулиева состоятельна и вовсе не юна - у нее есть 14-летняя дочь. Она - косметолог и основатель клиники инъекционной медицины. Возможно именно поэтому женщина великолепно выглядит. В свободное время она пишет стихи.

Также Уточняется, что сейчас Ольга Кулиева проживает в Москве, здесь же расположена и ее клиника. Близкие отношения с супругом популярной певицы женщина не афишировала.

Издание пишет со ссылкой на знакомых пары, что после расставанияс известной женой, за счет которой долгие годы проживал Иванов, теперь материально его поддерживает именно Ольга.

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