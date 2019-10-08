Власти Великобритании не хотят продолжать переговоры с ЕС по Brexit и предлагать все новые варианты проекта соглашения о выходе страны из ЕС. Об этом сообщает журнал The Spectator со ссылкой на источник на Даунинг-стрит.

"Так как правительство не намерено вести дальнейшие переговоры, любая отсрочка будет абсолютно бессмысленной. (В ЕС - Ред.) думают, что, если будет еще одна задержка, мы продолжим выдвигать новые предложения. Этого не произойдет. Мы либо уйдем без сделки 31 октября, либо пройдут выборы, и затем мы уйдем без сделки", - приводит журнал слова источника.

Он утверждает, что переговоры о выходе Великобритании из ЕС, вероятно, завершатся уже на этой неделе. Однако, по мнению источника, премьер-министр Ирландии Лео Варадкар "не хочет вести диалог".

Источник полагает, что в Париже и Берлине немало людей, которые хотели бы обсудить проект Великобритании по Brexit, но Меркель и Макрон "не будут подталкивать Мишеля Барнье (координатор ЕС на переговорах по Brexit - Ред.), если Ирландия не захочет вести диалог". "Те, кто думает, что Меркель поможет нам (Великобритании - Ред.), введены в заблуждение", - уверен источник.

По данным The Spectator, "источник также ясно дал понять, что сотрудничеству в сфере обороны и безопасности неизбежно будет нанесен ущерб, если ЕС попытается удержать Великобританию против воли его правительства".

В то же время, в Европе выразили обеспокоенность позицией Великобритании. "На карту поставлено будущее Европы и Великобритании, а также безопасность и интересы наших людей. Вы не хотите сделки, вы не хотите продления, вы не хотите отмены, quo vadis?" - написал председатель Евросовета Дональд Туск в своем Twitter. По его словам, речь "не о победе в некой игре".

Фото: twitter.com

Также канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре с британским премьером Борисом Джонсоном заявила о малой вероятности заключения сделки с Евросоюзом по Brexit, сообщил во вторник телеканал Sky News со ссылкой на источник на Даунинг-стрит.

"Она дала понять, что сделка чрезвычайно маловероятна, и она думает, что ЕС имеет право вето в отношении выхода нас (Великобритании - Ред.) из таможенного союза", - цитирует телеканал слова источника. При этом Меркель уделяла особое внимание проблеме Северной Ирландии и ирландской границы.

По данным Sky News, Джонсон в свою очередь отметил, что переговоры по Brexit "находятся на грани катастрофы". Также премьер сказал, что ему неочевидно желание ЕС продолжить переговоры. Джонсон добавил, что, по его мнению, ряд сил в ЕС рассчитывают на второй референдум по Brexit в Великобритании, который отменит результаты референдума 2016 года. Подобные ожидания беспочвенны, подчеркнул премьер.

Таким образом, заключил источник, разговор между Джонсоном и Меркель "означает, что соглашение в принципе невозможно".

Выход Великобритании из ЕС намечен на 31 октября 2019 года. Британский парламент принял закон, согласно которому Джонсон, если к 19 октября не удастся согласовать соглашения о Brexit c ЕС, должен будет попросить у Брюсселя трехмесячную отсрочку. Однако премьер ранее предупреждал, что скорее "умрет в сточной канаве", чем будет просить о подобных вещах ЕС.

Напомним, что Макрон заявил, что Евросоюз до конца недели рассмотрит обновленное соглашение по Brexit.

Также по словам Юнкера, есть возможность избежать выхода Великобритании без соглашения.