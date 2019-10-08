После того, как в Эквадоре прошли массовые протесты, правительство страны покинуло столицу Кито. Президент Ленин Морено сообщил о переводе правительства в Гуаякиль. В столицу должен прибыть 20-тысячный протестный марш коренных народов. Об этом сообщает "DW".

Глава государства в телеобращении 7 октября выступил с обвинениями в адрес своего предшественника. По его словам, экс-президент Эквадора Рафаэль Корреа, а также президент Венесуэлы Николас Мадуро осуществляют попытки организовать в стране государственный переворот.

"Мадуро и Корреа запустили в действие план дестабилизации", заявил он. По словам Корреа, мародерство и вандализм со стороны протестующих против повышения цен на топливо свидетельствуют об их стремлении к разрушению государственного порядка.

В столицу направляются маршем не менее 20 тысяч представителей коренных народов Эквадора и фермеров. Первые группы уже достигли Кито 7 октября. По данным телеканала Ecuavisa, они подожгли бронированный автомобиль сил безопасности. Глава МВД Мария Паула Ромо сообщила, что в ночь на вторник демонстранты также подожгли один из полицейских участков. Кроме того, протестующие окружили здание Конгресса.

Протесты в Эквадоре начались из-за резкого повышения цен на топливо, вызванного отменой государственных субсидий. Власти больше не могут позволить себе субсидировать его покупку, объяснил президент Морено. Также это было требованием МВФ для предоставление кредита стране.

С начала октября цены на топливо подскочили более чем вдвое. Глава государства ввел режим чрезвычайного положения сроком на 60 дней и отменил трехдневный визит в Германию.

Массовые акции парализовали работу общественного транспорта во многих городах республики. Стражи порядка задержали 477 человек. Вместе с тем представители коренных народов заявили, что с 6 октября удерживают несколько десятков военнослужащих и полицейских. С начала протестов один мирный житель погиб, еще 77 человек получили ранения. Большинство из пострадавших - сотрудники сил безопасности Эквадора, заявила глава МВД.

Ранее "Страна" сообщала, что полиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов.

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