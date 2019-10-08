У жены бывшего судьи Николая Чауса, которого подозревают в коррупции, прошли обыски, в ходе которых правоохранители изъяли технику и флешки. Об этом сообщают "Украинские Новости".

Обыски проводило Государственное бюро расследований еще 13 сентября на основании постановления следственного судьи Печерского районного суда Киева Карабаня по месту жительства жены Чауса.

Вещественные доказательства, полученные в результате следственных действий, указывают на возможную причастность окружения экс-президента Петра Порошенко к вывозу судьи Чауса из Украины в Молдову. В частности, были изъяты: 2 ноутбука, планшетный компьютер, MP3-плеер, sim-карта Muhabbet Kart SIMPLUS, флеш-носитель Transcend 2 Gb и флеш-носитель Sony 2 Gb, а также 2 sim-карты. 16 сентября все изъятое имущество было арестовано судом.

Напомним, 9 августа 2016 года детективы НАБУ разоблачили судью Чауса в получении неправомерной выгоды в размере 150 тысяч долларов. Верховная Рада поддержала представление Генеральной прокуратуры Украины о предоставлении согласия на задержание и арест судьи. При этом Чаус сбежал из Украины.

С 11 ноября 2016 года Чаус находился в международном розыске по линии Интерпола с целью ареста и последующей экстрадиции в Украину.

1 марта 2017 года он сдался правоохранителям в Молдове. Сразу после этого САП заявила о намерении требовать его выдачи Украине для проведения досудебного расследования в соответствии с законодательством. Впрочем, до сих пор экстрадиция так и не произошла.

Ранее глава МИД Молдовы объяснил задержку экстрадиции Чауса переходом страны к новой правоохранительной системе.

Также мы писали, что в ГБР начали расследование уголовного дела против Порошенко по поводу вывоза судьи Чауса.