Лидер парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко опубликовала на своей странице в соцсети поздравление с днем юриста, который в Украине отмечают сегодня, 8 октября. В качестве поздравительной открытки она использовала фото, на котором она запечатлена вместе с адвокатом Сергеем Власенко.

На снимке, который, к слову, достаточно скромного качества, Юлия Владимировна сидит за переговорным столом, а за ее спиной расположился Сергей Власенко. Оба они не смотрят в объектив, которых их запечатлел. У леди Ю и вовсе закрыты глаза и создается впечатление, что это от удовольствия, поскольку ей приятно соседство Власенко.

"Хорошо, что не все юристы одинаковы. С Днем юриста всех причастных!" - говорится в подписи к фото.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что Юлия Тимошенко не пришла в Раду из-за внезапной смерти двоюродной сестры.

Также мы сообщали, что у "Батькивщины" конфискуют 149 тысяч из средств партии из-за нарушения порядка финансирования.