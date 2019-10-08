В Октябрьском дворце Киева 6 октября Театр Александра Меламуда вновь играл уже известную и полюбившуюся зрителям философскую постановку по мотивам пьесы Евгения Шварца "Дракон".

Постановка в который раз не оставила зрителей равнодушными и вызывает бурю оваций в финале. "Это очень хороший материал и известнейший драматург Шварц. Кто видел фильм "Убить Дракона", тот может сравнить спектакль с фильмом", - говорит режиссер постановки Владимир Горянский. Он же исполняет в спектакле одну из главных ролей - Бургомистра.

Кроме того, в постановке играют Дмитрий Ступка, Александр Меламуд, Алексей Суханов, Светлана Косолапова, Максим Максимюк, Андрей Джеджула, Владимир Захарченко.

Уникальные костюмы создавала художник по костюмам Любава Сокол, художником-сценографом выступил Алекс Обертинский. Продюсером, композитором и автором стихов выступил сам Александр Меламуд. Музыкальное сопровождение постановки обеспечил джаз-бэнд имени Джульетты Капулетти Александра Меламуда под управлением Андрея Соловьева.

В театре рассказали, что по сюжету чудовище – Дракон (Александр Меламуд) – держит в рабстве город сотни лет, и давно никто не пытается освободиться. "Потому что не могут? Или не хотят? "Дракон" - сказка для взрослых, заставляющая задуматься о серьезных вещах, важных не только для человека, но и для человечества. Можно ли победить зло? А если оно – в каждом? Какова природа свободы и рабства? Что способно принести городу, стране, народу истинные перемены?, - рассказывают о концепции в театре.

Для телеведущего Алексея Суханова "Дракон" стал театральным дебютом. Подхалимство его персонажа архивариуса Шарлеманя к Дракону вызывало у публики понимающие улыбки и у каждого свои ассоциации из реальной жизни. А шутки Бургомистра Владимира Горянского стали уже крылатыми: "Не наворовал, сына, а наклептоманил", "Зачем гуси летят в теплые края? Чтобы не платить за газ!".

Диалогу между персонажами Горянского и Суханова: "И перестаньте пить, это так неэтично". - "Но только в таком состоянии я могу находиться в вашем государстве" - зрители громко аплодировали и понимающе кивали головой.

"В стремленьи мягко спать и кушать всласть страна на перевыборы идет. Бессмысленно менять любую власть – пока не перевыбрали народ…", - а эта реплика Дракона в финале постановки вызвала овации зрителей, которые еще долго хлопали артистам стоя.

Отзывы говорят о том, что постановка просто не может оставить кого-то равнодушным и не теряет своей актуальности.

"Провели с вами вчера прекрасный вечер! Браво режиссеру и всей труппе театра", – говорит зрительница Екатерина Шляхова. "Ярко, во многом неожиданно. Отличные декорации и костюмы. Лично меня порвали улетающие утки, чтобы не платить за газ. Ну и насчет смены народа, а не власти, лучше не скажешь... Хотя грустноватенько, однако... Ну, где наша не пропадала – очень актуальная постановка, особенно в настоящий момент. Браво!", - отметил зритель Юрий Кошол.

Билеты можно приобрести в кассах города Киева и онлайн на сайта bit.ly, kontramarka.ua, concert.ua и parter.ua.

Поклонникам Театра Александра Меламуда скучать не придется: уже 20 октября в Октябрьском дворце в 19:00 можно будет насладиться легкой и романтичной музыкальной комедией "Серенада Солнечной долины". Звездный состав: Ольга Сумская, Виталий Борисюк, Владимир Горянский, Мирослава Филиппович, Алексей Вертинский, Александр Меламуд, Ксения Вертинская.

Напомним, премьера спектакля "Дракон" состоялась 20 октября 2018 года в Октябрьском дворце столицы. Зрители приняли постановку настолько тепло, что ее снова показали уже в марте 2019 года. Спектакль прошел с аншлагом, а "Страна" подробно рассказывала, как это было.

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