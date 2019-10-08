3 октября депутаты от "Слуги народа" встречались в Киеве с заместителем Службы внешней разведки Сергеем Трегубенко и другом Владимира Зеленского Ильей Павлюком. Об этом в Facebook написал нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский.

По его словам, встреча проходила в гостинице "Украина", в ней принимали участие 26 депутатов от "Слуги Народа". Дубинский отметил, что Трегубенко и Павлюка в СМИ связывают с кураторством таможенных потоков и контрабанды.

"У меня вопрос, прежде всего, к руководству партии, а также к участникам - что они там делали, и какие вопросы обсуждали?" - написал Александр Дубинский.

Отметим, что предпринимателя Илью Павлюка называют "смотрящим западной таможни", через которого решаются "вопросы с грузами". Как утверждается в расследовании "Наших грошей" с Денисом Бигусом, Павлюк "консультировал" предвыборный штаб Зеленского. Хотя у Зеленского тогда причастность Павлюка к их команде опровергли.

Что касается второго человека, с которыми встречались депутаты от "Слуги народа", генерал-майор Сергей Трегубенко был назначен в заместителем главы Службы внешней разведки Петром Порошенко в 2018 году, ранее учился в Харькове - окончил Харьковский военный институт Нацгвардии Украины. Дубинский пообещал в ближайшее время опубликовать данные "о многочисленных уголовных разбирательствах по г-ну Трегубенко".

Скриншот: Facebook/ Александр Дубинский

Напомним, "Страна" ранее писала о том, зачем экс-первый вице-премьер Хорошковский вернулся в Украину и что он делает в окружении Зе.

Также мы писал, что в Полтаве на взятке задержали главу областной таможни.