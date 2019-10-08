Бывший нардеп, экс-глава строительной корпорации Укрбуд Максим Микитась, подозреваемый в присвоении 82 млн госсредств при обмене квартир для военных Нацгвардии, внес залог 5,5 млн гривен. Об этом сообщают Украинские новости со ссылкой на источник в Национальном антикоррупционном бюро во вторник, 8 октября.

"Микитась внес залог вчера", – сказал он. По его словам, после этого Микитасю надели электронный браслет контроля. Также экс-нардеп сдал свой загранпаспорт.

4 октября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для Максима Микитася в виде залога 5,5 млн гривен. В САП же предлагали арестовать экс-нардепа с гигантским залогом 300 млн гривен.

Напомним, что 14 мая текущего года НАБУ задержало экс-командуюющего Нацгвардии Юрия Аллерова и двух представителей строительной корпорации Укрбуд Девелопмент. Их подозревали в совершении коррупционного преступления во время обмена квартирами в Киеве. Ущерб от сделки оценивался в сумму более 81 млн гривен. 21 мая Аллеров вышел из-под стражи после внесения за него залога 4,8 млн гривен.

До этого "Страна" разбиралась, почему НАБУ задержало бывшего шефа Нацгвардии.