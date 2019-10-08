Нардеп от "Слуги народа" и бывший гендиректор принадлежащего бизнесмену Игорю Коломойскому телеканала "1+1" Александр Ткаченко, которого со дня на день могут назначить главой Киевской городской госадминистрации, уже сейчас озаботился тем, чтобы ускорить сроки проведения выборов столичного мэра.

Об этом "Стране" сообщил источник во фракции "Слуга народа".

По данным нашего собеседника, Ткаченко добивается назначения выборов в Киеве ориентировочно на 15 декабря.

Такая спешка объясняется тем, что Ткаченко возглавит КГГА как раз накануне зимы. И именно на него падет вся ответственность за проблемы зимнего периода. При этом у него нет никакого опыта в работе в коммунальном хозяйстве, поскольку Ткаченко всегда был журналистом и медиаменеджером, а также кинопродюсером.

Таким образом вместо зарабатывания имиджевых очков Ткаченко может получить полный имиджевый провал.

Подробнее, почему экс-топ-менеджера Коломойского назначают главой Киевской администрации и когда будут выборы, читайте в материале "Страны" "Ткаченко хочет поскорее".

Ранее "Страна" писала о том, что экс-топ-менеджер Коломойского Александр Ткаченко подтвердил, что метит в кресло главы КГГА.

Также мы выясняли, что указал в декларации о доходах претендующий на пост главы КГГА Ткаченко.