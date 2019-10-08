Украинская добровольческая армия заведет тысячи военных на Донбасс, если ВСУ отведут войска. Об этом заявил замкомандира Украинской добровольческой армии Андрей Гергерт в эфире телеканала ATR.

"Как главнокомандующий, президент, конечно, может отдавать приказ об отводе, о демилитаризованной зоне, а мы заявляем: мы с войны не уйдем. Там, где он отведет войска, мы зайдем, заведем тысячи человек", - заявил замкомандира организации, которой командует бывший народный депутат Дмитрий Яроша.

"Через "добровольцев" прошли около 20 тысяч человек, только через мое подразделение прошло несколько тысяч, объявлена ​​мобилизация полная, мы ни одного метра украинской земли не отдадим", - добавил он.

Гергерт также потребовал встречи с Зеленским, добавив, что чем быстрее она произойдет, тем быстрее начнутся "победные процессы в этой войне". Заместитель командира УДА подчеркнул, что победы можно достичь, только опираясь на свой народ, свое войско и своих волонтеров.

Добровольцы против того, что "шепчет Путин", поскольку "все, что он хочет, ведет к развалу нашей страны и ее оккупации".

Видео: YouTube/Телеканал ATR

О том, что не покинут Золотое в Луганской области заявили и ветераны, которые находятся в городе с 6 октября.

"Нас здесь много. Мы не покинем поселок и будем держать оборону ", - говорится в видеообращении ветеранов, опубликованном в телеграмм-канале "Последний блокпост".

Видео: Telegram/Останній блок-пост #Ні_Капітуляціїї

Ранее "Страна" рассказывала, почему после угроз националистов сорвалось разведение войск на Донбассе.

Также мы сообщали, что в "ДНР" заявили о резком обострении по всей линии соприкосновения на Донбассе.