У Яроша заявили, что если Зеленский отведет войска, они заведут на Донбасс "тысячи добровольцев"
Украинская добровольческая армия заведет тысячи военных на Донбасс, если ВСУ отведут войска. Об этом заявил замкомандира Украинской добровольческой армии Андрей Гергерт в эфире телеканала ATR.
"Как главнокомандующий, президент, конечно, может отдавать приказ об отводе, о демилитаризованной зоне, а мы заявляем: мы с войны не уйдем. Там, где он отведет войска, мы зайдем, заведем тысячи человек", - заявил замкомандира организации, которой командует бывший народный депутат Дмитрий Яроша.
"Через "добровольцев" прошли около 20 тысяч человек, только через мое подразделение прошло несколько тысяч, объявлена мобилизация полная, мы ни одного метра украинской земли не отдадим", - добавил он.
Гергерт также потребовал встречи с Зеленским, добавив, что чем быстрее она произойдет, тем быстрее начнутся "победные процессы в этой войне". Заместитель командира УДА подчеркнул, что победы можно достичь, только опираясь на свой народ, свое войско и своих волонтеров.
Добровольцы против того, что "шепчет Путин", поскольку "все, что он хочет, ведет к развалу нашей страны и ее оккупации".
Видео: YouTube/Телеканал ATR
О том, что не покинут Золотое в Луганской области заявили и ветераны, которые находятся в городе с 6 октября.
"Нас здесь много. Мы не покинем поселок и будем держать оборону ", - говорится в видеообращении ветеранов, опубликованном в телеграмм-канале "Последний блокпост".
Видео: Telegram/Останній блок-пост #Ні_Капітуляціїї
Ранее "Страна" рассказывала, почему после угроз националистов сорвалось разведение войск на Донбассе.
Также мы сообщали, что в "ДНР" заявили о резком обострении по всей линии соприкосновения на Донбассе.