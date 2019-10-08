43-летний солист группы "Руки вверх" Сергей Жуков поздравил свою жену с днем рождения. Он опубликовал в своем Инстаграм ее обнаженное фото и посвятил ей стихотворение.
Супруга Жукова - Регина Бурд, бывшая участница группы "Сливки". Сегодня, 8 октября, ей исполнилось 34 года.
Для певца это второй брак. С Региной они поженились 17 декабря 2007 года. Пара воспитывает троих детей: Нику, Энджел и Мирона.
По случаю дня рождения супруги Сергей Жуков организовал отпуск в теплых краях.
На поздравительном снимке изображена Регина. Ее наготу скрывает лишь соломенная шляпа. Своей любимой Жуков посвятил стихотворение.
"Уже утро. Пора просыпаться.
В волосах твоих солнце искрит.
Я тобой не могу надышаться,
Так и манишь к себе, как магнит…
Как мальчишка волнуюсь, не скрою,
Хоть и вместе с тобой много лет.
Я все утро любуюсь тобою,
На кровать положив свой букет…
Ты всегда для меня совершенна.
Бог тобою меня наградил.
Даже там, где-то в новой вселенной,
Я бы снова Тебя полюбил...
Мне с тобой так тепло и уютно,
За окном: море, солнце, покой...
И мечтаю я каждое утро
Просыпаться в обнимку с тобой!
Любимая, Региночка @burdregina С днем рождения, малыш!"
"Шикарное поздравление, и Регина у тебя шикарна! С Днём рождения, красотка!", "Регина, С днем рождения Вас! Счастья и здоровья вам и вашей семье", - присоединились подписчики солиста "Руки вверх" к поздравлениям.
На других снимках с отдыха Сергей Жуков позирует на фоне арки, которую обрамляет цветущее дерево, и моря.
Самый последний снимок с отдыха сделан на яхте. Регина и Сергей лежат, видны лишь их ноги. "Снег? Нет, не слышали", - подписал фото Жуков.
Видимо, он намекает на то, что в понедельник, 7 октября, в Москве, как и в Киеве, выпал первый снег.
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