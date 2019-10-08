43-летний солист группы "Руки вверх" Сергей Жуков поздравил свою жену с днем рождения. Он опубликовал в своем Инстаграм ее обнаженное фото и посвятил ей стихотворение.

Супруга Жукова - Регина Бурд, бывшая участница группы "Сливки". Сегодня, 8 октября, ей исполнилось 34 года.

Для певца это второй брак. С Региной они поженились 17 декабря 2007 года. Пара воспитывает троих детей: Нику, Энджел и Мирона.

По случаю дня рождения супруги Сергей Жуков организовал отпуск в теплых краях.

На поздравительном снимке изображена Регина. Ее наготу скрывает лишь соломенная шляпа. Своей любимой Жуков посвятил стихотворение.

"Уже утро. Пора просыпаться.

В волосах твоих солнце искрит.

Я тобой не могу надышаться,

Так и манишь к себе, как магнит…

Как мальчишка волнуюсь, не скрою,

Хоть и вместе с тобой много лет.

Я все утро любуюсь тобою,

На кровать положив свой букет…

Ты всегда для меня совершенна.

Бог тобою меня наградил.

Даже там, где-то в новой вселенной,

Я бы снова Тебя полюбил...

Мне с тобой так тепло и уютно,

За окном: море, солнце, покой...

И мечтаю я каждое утро

Просыпаться в обнимку с тобой!

Любимая, Региночка @burdregina С днем рождения, малыш!"

"Шикарное поздравление, и Регина у тебя шикарна! С Днём рождения, красотка!", "Регина, С днем рождения Вас! Счастья и здоровья вам и вашей семье", - присоединились подписчики солиста "Руки вверх" к поздравлениям.

На других снимках с отдыха Сергей Жуков позирует на фоне арки, которую обрамляет цветущее дерево, и моря.

Самый последний снимок с отдыха сделан на яхте. Регина и Сергей лежат, видны лишь их ноги. "Снег? Нет, не слышали", - подписал фото Жуков.

Видимо, он намекает на то, что в понедельник, 7 октября, в Москве, как и в Киеве, выпал первый снег.

Ранее украинская певица Даша Астафьева продолжила серию короткометражек, снятых в сакральных местах Киева. Девушка с очень откровенным декольте прочитала стихом песню "А он тебя целует" группы "Руки Вверх".