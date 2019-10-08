Экс-нардеп Сергей Пашинский, которого 7 октября в качестве безальтернативной меры пресечения суд отправил в СИЗО, может по ходатайству защиты попасть в одиночную камеру. Об этом сообщает источник "Страны" в ГБР.

7 октября после оглашения жесткого решения следственной судьи Печерского райсуда Олеси Батрин один из адвокатов Пашинского Андрей Федур заявил, что его клиенту угрожает опасность в Лукьяновском СИЗО, и он немедленно поедет к следователю ГБР с ходатайством о применении к Пашинскому мер безопасности.

Учитывая позднее время, вероятно, только сегодня Федуру удалось подать соответствующее ходатайство в ГБР. Каковы же его последствия и что означают меры безопасности относительно Пашинского?

Наши источники в в пенитенциарной системе допускают, что такое ходатайство Федура будет удовлетворено, и следователь вынесет постановление о применении мер безопасности к подозреваемому Пашинскому. Это означает, что арестанта могут поместить в одиночную камеру в изоляторе временного содержания ГУ Нацполиции Киева в Косогорном переулке, где условия куда лучше чем в Лукьяновском СИЗО. Либо же, если и решат перевозить в СИЗО на Дегтяревскую, то его будут содержать там в изолированной отдельной камере.

Следственная практика показывает, что меры безопасности применяют к тем арестантам, которым может угрожать опасность в общей камере в СИЗО, либо которых нужно подвергнуть внутрикамерной разработке. То есть подсадить "наседку" и разговорить под запись.

Источники "Страны" в пенитенциарной системе считают, что в случае с Пашинским вряд ли его будут разрабатывать с помощью "наседки" - не та птица. Вероятно, в постановлении сошлются на ходатайство адвоката об угрозе жизни и экс-нардепа поместят в одиночку до апелляции.

Адокат Пашинского Андрей Федур сказал "Стране", что пока не комментирует условия пребывания Пашинского под стражей. "Подробности быта будем разлашать после освобождения", - сказал Федур.

Напомним, Пашинский был арестован в ходе расследования инцидента, произошедшего три года назад. Вечером 31 декабря 2016 года под Киевом возле деревни Хлепча во время конфликта на дороге нардеп Пашинский выстрелил из наградного пистолета в ногу жителю Васильковского района Вячеславу Химикусу.

Летом 2017 года Генеральная прокуратура Украины не увидела состава преступления в действиях Сергея Пашинского и закрыла уголовное дело против него. В ГПУ решили, что он действовал в рамках необходимой самообороны, которая исключает его уголовную ответственность. Зато действия второго участника событий Химикуса были признаны "общественно опасными".

А в сентябре текущего года Генеральная прокуратура Украины отменила постановление о закрытии уголовного дела против экс-нардепа Сергея Пашинского о стрельбе из пистолета и ранении прохожего.

В пятницу, 4 октября, сотрудники ГБР вручили подозрение бывшему депутату Верховной Рады Сергею Пашинскому (фракция "Народный фронт") по делу о стрельбе в гражданина Вячеслава Химикуса.