Фанаты и СМИ подозревают, что Ани Лорак ждет второго ребенка.

Известная украинская певица Ани Лорак изменила стиль одежды. Вместо ярких облегающих тело концертных нарядов она выбирает платья в пол, а в повседневной жизни и на репетициях появляется в одежде свободного кроя. Поклонники подозревают, что их любимица беременна и так пытается скрыть свое интересное положение.

Слухи в российских медиа появились 6 октября, когда фанаты посетили шоу-концерт артистки DIVA в Серпухове во дворце спорта "Надежда". Кадры с выступления опубликованы в Инстаграм Ани Лорак.

Интерес поклонников вызвали наряды певицы, под которым некоторые разглядели округлившийся животик. Мысли фанатов пошли дальше - они заподозрили, что предполагаемым отцом ребенка может быть 26-летний саундпродюсер лейбла Black Star и и близкий друг певца Егора Крида Егор Глебов, с которым артистка перестала скрывать отношения еще в июне этого года.

В последнее время Ани публикует совместные снимки в микроблогах и признается, что обрела женское счастье.

По ее словам, она не задерживается на шумных вечеринках, всякий раз спешит домой, чтобы встретить рассвет с любимыми людьми. "Любимый человек всегда со мной", - делилась звезда в интервью СМИ.

Мы уже писали про возлюбленного Ани Лорак, который младше ее на 14 лет. Егор часто приходит на репетиции к Ани, их вместе видят на афтерпати и даже целующимися в студии звукозаписи.

Ани Лорак и Егор Глебов. Фото: Инстаграм Ани Лорак

Посмотреть эту публикацию в Instagram Ваша любовь всегда со мной. #шоуДива #серпухов Публикация от Ани Лорак (@anilorak) 6 Окт 2019 в 12:22 PDT

Еще в августе Лорак делилась мыслями о материнстве. По ее мнению, это вызов, навсегда меняющий женщину. Но только так можно познать безусловную любовь.

Ани Лорак с дочерью. Фото: facebook.com/AniLorak

На своей странице в соцсети певица анонсировала новый 16-й альбом "За мечтой" и лирическую композицию из этого альбома - "Мы нарушаем".

Напомним, Ани Лорак уже воспитывает ребенка от первого брака с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Сейчас ее дочери Софии 8 лет, с мужем певица развелась в октябре 2018 года. Причиной развода стала не только измена супруга, но и то, что последнее время брак носил "формальный характер".

Популярная певица этой осенью приезжала в Киев. Она прогулялась по Подолу вместе с подругой Дианой Шварц. И была в удобной одежде: серой футболке, укороченных брюках, темно-зеленом пальто. Вместо обуви на каблуке она выбрала кроссовки.

В целом же никаких более ярких намеков на то, что Ани Лорак беременна, пока нет. Как отмечалось выше, она продолжает выпускать новые песни, гастролировать, путешествовать. Новостей о ее свадьбе с Егором Глебовым также пока нет. Соответственно, сделать вывод и подтвердить слухи о том, певица ждет ребенка, на данный момент некорректно.