8 октября президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в международной конференции "Европейская безопасность: отойти от края пропасти" в Минске.

Это второе подобное мероприятие, первое прошло в 2018 году. Выступая в этом году белорусский лидер, который на прошлой неделе встречался с Владимиром Зеленским, заявил, что поддерживает политику нового украинского президента. Также он сказал, что ситуацию на Донбассе не решить без участия Европы и США.

Он назвал это конфликтом Украины и России. При этом отметил, что мнение т.н. "ЛДНР" нельзя игнорировать. Лукашенко также напомнил, что, принимая беженцев из Донбасса и Крыма, Беларусь открыла границы, через которую из Украины хлынул поток оружия.

Мы собрали главные тезисы выступления Лукашенко о ситуации в Украине и Донбассе.

О Зеленском, которого оставили один на один с Донбассом

Белорусский лидер отметил прогресс в разрешение конфликта - обмен пленными, прогресс на заседаниях трехсторонней контактной группы - но, по его словам, этого недостаточно и Владимир Зеленский, с которым он недавно встречался в Житомире, остался один на один с вопросом Донбасса (о Зеленском Лукашенко отозвался, как об "абсолютно нормальным, вменяемым политике, который хочет решить европейскую проблему, которая ему досталась в наследство" - Ред.).

"Мы Зеленского, которого загрузили этим страшным грузом, не его проблемами, оставили один на один с этими проблемами. Видите, что происходит в Киеве. Там без разбора используют определенные силы этот процесс, чтобы вообще придавить новую власть и нового Президента. И Европа безмолвствует. Вы знаете, о ком я говорю. Ни с Востока, ни с Запада. Только камни бросают в адрес этого молодого человека. Каждый в собственных интересах" - сказал Лукашенко.

Об участии Европы

Значительная часть речи Лукашенко была посвящена ситуации в Украине. Он заявил, что вопрос с Донбассом должен решаться на уровне Европы:

"Вот мы, европейцы, не европейцы, здесь собрались решать некие проблемы Европы, обсуждать. Вот нам тест, это лакмусовая бумажка: если мы можем что-то, ну давайте в нашем доме разберемся и решим эту проблему. Украинский конфликт не просто нам вызов, украинский конфликт требует от нас его решения. Если мы его решим, значит, мы на что-то способны. Если нет - ну, будем собираться и разговаривать. Не в Минске, так в Москве, не в Москве - в Париже, в Берлине, еще где-то… А толку будет мало".

По словам президента Беларуси, "если "нормандская четверка" чего-то стоит, так давно уже надо было собраться и что-то решать". Но он выразил надежду, что диалоги откроют путь к проведению после длительного перерыва встреч в верхах в нормандском формате.

О роли США

"Я своего мнения не скрываю: без участия США конфликт в Украине урегулировать не получится" - сказал глава белорусского государства.

О посредничестве Беларуси

"Что касается Беларуси, мы не рвемся ни в посредники, ни в миротворцы. И не называйте это так. Никогда мы так не ставили вопрос. Мы готовы как близкие и родные люди, если Украина и Россия договорятся, сыграть ту роль, которая ими будет определена нам.

Если двое братьев дерутся всегда подключался третий, всегда так было. Мы из этого исходим. И не надо только после меня тут говорить, что это не конфликт России и Украины. Знаете, тут осведомленные люди, и эти заявления никому не нужны" - сказал Лукашенко.

О минских договоренностях

"Рассчитываем, что результатом будут твердые гарантии запуска четкого механизма контроля за выполнением существующих договоренностей".

О восстановлении Донбасса и Украины

"Нужно не только остановить войну, нужно восстановить Донбасс. И не только восстановить Донбасс. Там еще более вопиющие проблемы, в Украине. Эта война и та ситуация экономически опустила Украину. Ей нужно помогать. Если мы на что-то способны, давайте решать! На деле решать! Вот посоветуемся, вы своих политиков возьмете за шиворот и заставите решать эту проблему" - сказал президент Беларуси.

О беженцах и потоке оружия из Украины

Александр Лукашенко напомнил, что Беларусь уже почувствовала, что такое конфликт в Донбассе, поскольку приняла 160 тыс. беженцев из Украины. При этом, это способствовало тому, что вслед за беженцами в Беларусь начали ввозить нелегальное оружие из соседней страны.

"Я часто говорю, что я сравниваю проблему Европы, которая 2-3 тыс. за год беженцев с Ближнего Востока поделить не может, где их разместить. А тут 160 тыс., и мы им назавтра же, буквально через сутки, предоставили равный статус с нашими гражданами - Беларуси. Мы приняли их, как родных. Кто-то уехал, кто-то приехал… Мы открыли для людей границу, через которую к нам поступает основной поток оружия. Конечно же, из того конфликтного региона. Это нас тоже не может не беспокоить" - сказал Лукашенко.

О диалоге с "ЛДНР"

Лукашенко призвал не игнорировать руководителей т.н. "ЛНР" и "ДНР".

"Да, непризнанные, но они есть, их избегать нельзя. Это вопрос договоренностей. Но главное, чтобы стороны ввязались в рассмотрение этого конфликта и принимали решения. Тогда будет место и "ЛНР", и "ДНР", и будут подвижки: и 400 км границы, и проведение там выборов, и создание некой милиции.

Я Владимиру Александровичу, когда обсуждали этот вопрос, сказал, что надо идти на какие-то контакты, движение, потому что война у тебя, на твоей земле. Он говорит: "Я так и понимаю эту проблему". Это война на земле Украины. Поэтому надо решать эту проблему!" - рассказал Лукашенко.

Подытоживая выступление по Донбассу Александр Лукашенко напомнил, что любые раны рубцуются.

"Слушайте, мы с Германией пережили такую войну! Больше 30 млн человек похоронили, а сколько после войны калеками остались… И что сегодня, спустя 70 с лишним лет? Мы уже не враги. Жизнь и история таковы, что рубцуют любые раны, даже более серьезные, поэтому надо двигаться в этом направлении" - сказал глава Беларуси и еще раз отметил, что президента Украины нельзя будет упрекнуть в том, что он не старается решить эту проблему, поскольку многое зависит от соседей Украины, от Европы. "И мы должны взять на себя большую ношу, большую часть решения этой проблемы" - заявил Лукашенко.