В Сумской области 15-летний подросток, который после развода родителей постоянно жил с бабушкой в Тростянце, добился через суд алиментов, которые ему теперь должны выплачитать мать и отец. Об этом сообщается на портале Судебная власть Украины.

Уточняется, что подросток просил суд взыскать в свою пользу алименты с матери в минимальном размере определенном законом (50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста), а также просил прекратить перечисление алиментов, уже взысканных в 2007 году решением суда с отца, которые платились матери на содержание ребенка. Парень попросил суд взыскать алименты с отца непосредственно в его пользу, поскольку считал, что мать распоряжается деньгами не в его интересах.

Рассмотрев дело, заслушав объяснения самого подростка, его матери, отца, бабушки, свидетелей, исследовав все представленные сторонами доказательства, 1 октября суд удовлетворил иск полностью.

Суд руководствовался положениями ст. 179 Семейного кодекса Украины, по которой алименты, полученные на ребенка, являются собственностью ребенка. Получатель алиментов имеет право распоряжаться ими исключительно по целевому назначению в интересах ребенка.

Несовершеннолетний ребенок имеет право принимать участие в распоряжении этими алиментами, а также имеет право на самостоятельное получение алиментов и распоряжение ними соответственно Гражданскому кодексу Украины.

На момент рассмотрения дела парню исполнилось 15 лет, он закончил 9 классов школы, поступил в училище в Харькове, где и проживает сейчас в общежитии.

Ранее "Страна" писала о решении Верховного суда о том, что алименты могут взыскать с депозитных вкладов должника.

Также мы выясняли, как именно органы опеки будут проверять, на что тратятся алименты, полученные для нужд ребенка.