В пятницу, 11 октября, сборная Украины сыграет со сборной Литвы в рамках отборочного цикла на чемпионат Европы по футболу 2020.

Матчи квалификации Евро-2020 в Украине показывают телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2". Именно на первом и будет прямая трансляция матча Украина - Литва в прямом эфире. Также поединок в Украине покажет телеканал ТРК "Украина".

Смотреть онлайн Украина – Литва можно и на видеосервисе Oll.tv. Просмотр матча там платный – 89 гривен за месячный абонемент. Но он дает право просмотра всех футбольных матчей (а также обзоров), которые транслируют телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2".

Поединок Литва–Украина начнется в 21:45 в Харькове на стадионе ОСК "Металлист".

Сборная Украины прекрасно проводит отбор на ЧЕ-2020 и уверенно лидирует в своей группе - отрыв от ближайшего преследователя, команды Португалии, составляет 5 очков. Подопечные Андрея Шевченко выиграли 4 из 5 матчей отбора, лишь раз сыграв вничью против сборной Португалии на выезде.

Напомним, что этот матч рассудит австрийская бригада арбитров.

Также мы писали о том, что будет разогревать публику перед матчем Украина - Литва будет поп-звезда.