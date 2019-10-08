Гражданин Австралии, который прибыл в киевский аэропорт "Жуляны" рейсом из Польши, предлагал охранникам границы пять тысяч долларов взятки, чтобы его впустили в Украину. Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

Уточняется, что иностранцу отказали во въезде в Украину из-за отсутствия необходимых документов. Но его не устроил такой ход событий.

"Гражданин Австралии подошел к пограничнику и начал называть разные суммы от $1000 до $5000, которые он готов заплатить, чтобы беспрепятственно попасть в Украину. В то же время иностранец отмечал, что осознает незаконность своих действий", – говорится в сообщении.

В результате австралийцу запретили въезд в Украину на три года и отправили его на родину обратным рейсом.

Ранее "Страна" писала о том, что украинские пограничники съездили в США и решили внедрять американскую систему охраны границы.

Также мы сообщали, что произошло с бывшей женой главы Нацполиции Князева на польской границе.