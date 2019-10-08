Президент Беларуси Александр Лукашенко полагает, что на Донбассе сейчас разворачивается российско-украинский конфликт. Об этом он заявил на на международной конференции "Европейская безопасность: отойти от края пропасти", пишет БЕЛТА.

Александр Лукашенко заявил, что Беларусь может поучаствовать в урегулировании конфликта в Украине, если этого захотят Киев и Москва.

"Мы готовы как близкие и родные люди сыграть ту роль, которая ими будет определена. Мы не можем стоять в стороне. Это и наша Украина. Беларусь, Россия, Украина - это что-то единое. Не хочу сказать "один народ" - это кого-то бесит. А фактически - один народ. И мы воюем, не можем разобраться", - сказал Александр Лукашенко.

По мнению белорусского президента, на Донбассе разворачивается российско-украинский конфликт, а решить его можно только при участие США и других основных сторон.

"И не надо говорить, что это не конфликт России и Украины, - продолжил белорусский лидер. Тут осведомленные люди, и эти заявления никому не нужны. Да, не надо игнорировать руководителей непризнанных "ЛНР" и "ДНР". Они есть, их избегать нельзя. Это вопрос договоренностей. Но важно, чтобы главные стороны ввязались в рассмотрение этого конфликта и приняли решение", - сказал Лукашенко.

Комментируя это заявление белорусского главы государства, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "конфликт на Донбассе является внутриукраинским", а "Россия никоим образом не являлась, не является и не будет являться его стороной". Песков добавил, что важно, кто "готов выполнять взятые на себя обязательства, а кто не готов. Об этом пишет газета "Ведомости".

Напомним, Лукашенко заявил, что Запад оставил Зеленского один на один с проблемой Донбасса.

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