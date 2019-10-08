В России вспыхнул новый медийный скандал. Известный спортивный журналист Василий Уткин крайне нелестно высказался о профессиональных качествах генерального продюсера телеканала "Матч ТВ" Тины Канделаки (которая, кстати, призналась в сексе с экс-игроком киевского Динамо - Ред.), а та резко ответила ему.

Новый скандал начался после того, как Василий Уткин выложил в сети видео с девушкой-фристайлером в форме сборной Колумбии, отметив на нем Канделаки и сопроводив комментарием: "Когда красивой немолодой женщине из Колумбии нечего делать, она все равно радует глаз и сердце, а в России приходится возглавлять "Матч ТВ" и пустословить в Telegram".

Стоит добавить, что еще ранее Василий Уткин публично заявлял, что "страшная тайна Тины Канделаки заключается в том, что она ничего, совсем ничего не умеет".

Ответ генерального продюсера телеканала "Матч ТВ" не заставил себя ждать.

"К сожалению, одинокий мужчина в возрасте чаще всего или нетрадиционной ориентации, или просто импотент. К первой причине отношусь с пониманием. А второе в современном мире лечится. Василий, могу оплатить первый визит к врачу. В нашем с вами возрасте надо бережнее относиться к здоровью. Бросать уже пить и думать о душе", - написала Тина Канделаки в своем Telegram-канале.

Фото: t.me/tikandelaki

Ранее "Страна" сообщала, что Милевский рассказал о сексе с Тиной Канделаки.