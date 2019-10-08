Бывший чиновник Киевской городской государственной администрации и бизнесмен-застройщик Андрей Ваврыш рассказал журналистам, что они с главой Офиса президента Андреем Богданом отправились в Кападокию просто в фототур, а также добавил, что они друзья и эта дружба никак не влияет на бизнес застройщика. Об этом он сказал в комментарии "Громадському".

Ваврыша дважды фиксировали в совместных зарубежных поездках вместе с Андреем Богданом. В августе Богдан и Ваврыш на День независимости провели три дня во Франции, на свадьбе "смотрящего" за Минюстом Андрея Довбенко. 3 октября Богдан и Ваврыш были замечены в аэропорту турецкой столицы Анкары, куда прилетели на отдых со своими возлюбленными. Мы публиковали материал с подробностями этой поездки.

Как стало известно "Стране", Андрей и Татьяна Ваврыш отправились сюда именно за красивыми снимками. В свою очередь Андрей Богдан со своей девушкой решили присоединиться к фототуру.

В интервью Ваврыш подтвердил эту информацию: "Ездили просто с детьми. Был такой фототур, ребята организовывали - группа, которая ездила фотографировать лучшие места. И мы просто поняли, что надо к кому-то присоединиться, потому что самым такие вещи организовывать сложно. И кстати, я вам советую - дешево, недорого, довольно интересно".

Дружбу с Богданом прокомментировал следующим образом: "Мы знакомы почти 10 лет. Познакомились где-то в неформальной обстановке. Дружим просто, и все... А что я могу с этим сделать? Это мне накладывает определенную ответственность. Я понимаю, что я не могу быть касательным ко многим вещей, которые раньше мог себе позволить".

Также Ваврыш заверил, что не знает, влияет ли на процессы в Киеве народный депутат от "Оппозиционного платформы - За жизнь" Вадим Столар.

Андрей Ваврыш - бывший замглавы Департамента архитектуры и градостроительства КГГА. Он был назначен на эту должность в 2010 году, а уволен в 2015 распоряжением Виталия Кличко.

Сейчас Ваврыша называют одним из претендентов на роль негласного "куратора" Киева при новой власти. Не исключено, что он получит и официальный статус, после того как будет назначен главой КГГА Александр Ткаченко. Это назначение уже готовится в ближайшее время. Также Ваврыш сейчас консультирует команду Зе по развитию Киева.

Ранее "Страна" сообщала, что протестующие снова потребовали отставки Богдана.

Также мы рассказывали, что Госдеп США советовал адвокату Трампа избегать встреч с Богданом.