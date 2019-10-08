Россия готова изменить технические параметры контракта на транзит газа с Украиной при его продлении на год. Об этом 8 октября заявил министр энергетики России Александр Новак, передает ТАСС.

"Мы предложили нашим украинским партнерам, если не будет готово законодательство, если они не успеют его принять, тогда мы готовы предложить продление контракта на существующих юридических условиях. Конечно, там некие технические параметры могут поменяться, потому что ситуация по сравнению с десятилетней давностью изменилась значительно, в том числе и по потреблению газа Украиной, и по объемам транзита. Тем не менее, с точки зрения нормативной базы, можно взять старый контракт и продлить его на какое-то время, как сказал президент, до одного года можно продлить", - отметил Новак.

По его словам, цена на транзит газа через территорию Украины должна быть конкурентной по сравнению с ценами на транзит по другим маршрутам.

"Что касается украинской газотранспортной инфраструктуры, это одна из инфраструктур, она должна на конкурентных условиях конкурировать с другими, обеспечивать равные конкурентные цены на прокачку газа через эту инфраструктуру", - отметил Новак и добавил, что в первую очередь это будет выгодно европейским потребителям.

Напомним, что на днях аналогичное заявление сделал президент России Владимир Путин. В частности, он заявил, что если новый договор не будет подписан, Москва готова на год продлить действующий контракт на прокачку топлива. Вместе с тем Путин отметил, что транзит газа через Украину должен быть экономически целесообразным.

Как сообщалось, новый раунд газовых переговоров намечен на 28 октября.