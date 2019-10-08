Бывший начальник Государственной фискальной службы Роман Насиров в 2016 году заключил с профсоюзом таможни договор на аренду двухэтажного дома в Конча-Заспе под Киевом всего за 6,77 тысяч гривен в месяц. Об этом в Facebook написал глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов.

Он опубликовал фото 15 га земли в Конча-Заспе, которые в 2000 году Киевский горсовет бесплатно передал Государственной таможенной службе. На сегодняшний день стоимость участка оценивается в 300 миллионов гривен.

"Тут таможенники должны были построить базу отдыха и реабилитационный центр "Конча-Заспа". Вместо этого, как мы узнали месяц назад в ходе инвентаризации имущества, там построили 28 домов – девять деревянных и 19 кирпичных, подстанцию и скважину. А потом профсоюз таможни эти дома отдал в аренду - кому б вы думали?!? Правильно! Руководству таможни", – написал Максим Нефедов.

По его словам экс-глава ГФС Роман Насиров в 2016 году арендовал за 6,77 тыс. грн двухэтажный дом площадью 177 кв. м с мебелью, сантехникой, постельным бельем и посудой. Договор был рассчитан до 2033 года.

"Сейчас работаем, чтобы вернуть элитную недвижимость профсоюзу и продать на аукционе. И такого у нас еще много – куча активов ГФС имеет странный юридический статус", – написал Нефедов.

Скриншот, фото: Facebook/ Max Nefyodov

Напомним, недавно мать Ляшко в очередной раз купила землю и квартиру.

Также мы писали, что дело экс-главы ГФС Насирова ушло в Антикоррупционный суд.