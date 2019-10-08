Татьяна Черновол, экс-депутат Верховной Рады в коментарии "Стране" опровергла слухи о своей голодовке, которую она якобы проводит в знак протеста против ареста Сергея Пашинского.

"Информацию о моей голодовке распускает Портнов (известный юрист Андрей Портнов добился возобновления расследования дела по стрельбе Пашинского в человека, по которому теперь экс-нардепу вручено подозрение и он отправлен в СИЗО - Ред.). Но он не дождется, что я буду голодать и так просто уйду из его жизни. Я сперва кончу Портнова. Я человек активной деятельности и буду бороться, но голодовка - это не борьба, а самоубийство. Буду бороться так же, как боролась в 2011-2014 года. Вы знаете о моей деятельности, о ней знает вся страна. Все знают, на что я способна. У меня не так много ресурсов, но я могу получать победы даже чудом".

Черновол добавила, что сейчас страной управляет власть капитуляции, и она, как украинка и патриотка обязана ее победить. "А стреляется и голодает пусть сам Портнов. И дело не в Пашинском. Он возможно, сейчас находится в самом безопасном месте. И у него больше шансов выжить в СИЗО, так как он один из пяти главных врагов Путина", - сказала нам Черновол.

Отметим, что слух о том, что Татьяна Черновол голодает на самом деле первой пустила народный депутат от партии "Слуга народа" Елизавета Богуцкая (та самая, что предсказывала "путч Порошенко" в декабре).

В понедельник, 7 октября, Печерский суд Киева избрал меру пресечения бывшему народному депутату от "Народного фронта" Сергею Пашинскому, который подозревается в нанесении огнестрельного ранения жителю области Вячеславу Химикусу в 2016 году.

Его взяли под стражу до 4 декабря. Залога не предусмотрено.

"Страна" подробно анализировала почему Пашинского посадили в тюрьму.

Также мы рассказывали, что это уже вторая ходка нардепа, а также вспомнили за что еще его можно привлечь к ответственности.