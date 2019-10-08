Боксер из Нидерландов Тайрон Спонг, который должен был 12 октября провести бой с нашим Александром Усиком попался на допинге, и таким образом в ринг не выйдет.

Тайрон Спонг провалил допинг-тест и в его пробе обнаружили кломифен. Это запрещенный для спортсменов препарат. Его используют беременные женщины для улучшения процесса стимуляции, а вот атлеты применяют его, чтобы восстановиться и скрыть следы приема анаболических стероидов, как передает ESPN.

Допинг-проба Тайрона Спонга отправлена в Атлетическую комиссию Иллинойса. А украинский чемпион теперь проведет свой первый бой в супертяжелой весовой категории проведет против российского боксера Александра Устинова.

Этот поединок пройдет 12 октября в Чикаго. По киевскому времени это будет раннее утро 13 октября.