Идеи подключения США к "нормандскому формату" для решения конфликта на Донбассе не находят поддержки. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС .

По словам Пескова, российская сторона заинтересована во встрече в нормандском формате на высшем уровне, однако саммит должен быть хорошо подготовлен. Так он прокомментировал заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, который обвинил Москву в поиске предлогов для откладывания саммита.

Ранее "Страна" писала о том, что по словам Пескова, Кремль не влияет на отвод сил на востоке Украины, так как не является стороной конфликта.

Также мы сообщали, что бывший посол США в Украине считает подозрительным молчание Кремля о формуле Штайнмайера.