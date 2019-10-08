После того, как нидерландский боксер Тайрон Спонг провалил допинговую пробу перед боем с Александром Усиком, предстоящий поединок 12 октября оказался под угрозой. Сегодня появилась информация, что Спонга на ринге может заменить россиянин Александр Устинов.

Что известно о спортсмене, который может заменить Спонга в первом для Усика бое в супертяжелом весе.

Кто такой Александр Устинов

Александру Устинову 42 года, у него есть гражданство России и Беларуси. На его счету 39 поединков на профессиональном ринге: 35 побед (26 нокаутом) и 4 поражения. Раньше он занимался кикбосингом и смешанными единоборствами. Служил в ОМОНе, участвовал во второй чеченской войне, увлекается водным полем, перед боксерскими боями читает книги.

Рост Устинова 202 сантиметра, он правша, вес около 127 кг. Для сравнения рост Усика 191 см. вес около 90 кг.

Промоутер Устинова уже заявил, что у Усика могут быть большие проблемы в связи с габаритами его подопечного. Также он отметил, что российский боксер находится в великолепной форме.

Александр Устинов. Фото: boxing-mma.com

О том, что Устинов может заменить Спонга сообщил спортивный журналист Василий Конов. Он сослался на промоутера российского спортсмена Владимира Хрюнова, который сказал, что ему поступило такое предложение.

Сам Усик или его команда пока эту информацию не прокомментировали, нет и официальных заявлений о смене противника Усика и судьбе боя 12 октября. Ранее украинец отказался боксировать с россиянином Андреем Федосовым, чтобы не переводить спортивное противостояние в политическую плоскость. "Не хочу этой грязи" - сказал тогда Усик.

Предстоящий бой Усик - Спонг вызвал большой ажиотаж все билеты на него в Чикаго были распроданы за месяц.

Скандал с допингом

8 октября, за четыре дня до поединка, промоутер Усика Эдди Хирн сообщил, что допинг-тест Спонга показал неудовлетворительные результаты и дело отправили в атлетическую комиссию штата Иллинойс. То есть бой оказался под угрозой. При этом Хирн отметил, что для боя с Усиком есть и резервные соперники.

Позже стало известно, что в пробе боксера нашли препарат кломифен, который обычно принимают женщины, чтобы стимулировать беременность. Всемирное антидопинговое агентство считает, что в случае с мужчинами, он может применяться, как маскировочный агент. Препарат внесли в список подозрительных.

Сам Спонг заявил, что чист и назвал случившееся подставой, чтобы отстранить его от боя. Он пообещал бороться за репутацию.