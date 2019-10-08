Во вторник, 8 октября, были объявлены победители Нобелевской премии по физике в 2019 году. Ими стали трое исследователей. Об этом сообщает пресс-служба Нобелевского комитета в Twitter.

Половину премии присудили Джеймсу Пиблсу "за теоретические исследования в космологии", вторую - Мишелю Майору и Дидье Кело "за открытие экзопланеты на орбите солнцеподобной звезды".

Скриншот, фото: Twitter/ The Nobel Prize

Напомним, в 2018 году Нобелевскую премию по физике получили сразу трое исследователей. Награду "за новаторские изобретения в области лазерной физики" разделили Артур Ашкин, а также Жерар Муру и Донна Стриклэнд.

Также мы писали, что вторая неделя октября - Нобелевская. Ежедневно объявляются лауреаты этой премии в разных областях. 7 октября были объявлены победители в первой номинации - медицине: победила группа ученых - Уильям Келин, Петер Ратклифф и Грегг Семенц. Их исследование посвящено адаптации клеток к недостатку кислорода.