Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков не видел среди поздравлений президенту с днем рождения посланий от глав США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Об этом сообщает ТАСС.

Песков отметил, что по дипломатической почте бывают и запоздания.

7 октября Владимир Путин отметил 67-летие. По словам Пескова, президент РФ провел этот день с родными, друзьями и телефоном. У президента состоялось более 10 телефонных переговоров.

Накануне дня рождения российский лидер отдохнул в сибирской тайге. В 2019 году отдых Путин совмещал с рабочими мероприятиями.

Ранее "Страна" сообщала, что Пашинский заявил, что его отправили в тюрьму в качестве подарка Путину.

Также мы рассказывали, что Путин в день своего рождения увеличил себе зарплату.