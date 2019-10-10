В Украине свой профессиональный день отмечают работники стандартизации и метрологии, в Европе - день борьбы со смертной казнью, в мире празднуют день зрения. День ангела у Зинаиды, Игната, Виктора и Марка. Сегодня соцсети Вконтакте исполняется 13 лет, а ее создателю Павлу Дурову - 35 лет.

Какой сегодня праздник в Украине

В нашей стране свой профессиональный праздник отмечают работники стандартизации и метрологии. Их сфера деятельности напрямую касается внедрения новых технологий и производства новых видов продукции. Этим специалисты обеспечивают постоянное развитие экономики.

Народные и церковные праздники

В церкви - день памяти Саватия Соловецкого или Саввы Пчеловода. В этот день заканчивалась уборка ульев, а хозяйки к столу подавали печенье на меду. Наши предки говорили, что "пчелиная матка уносит ключи от лета в далекие края". Если на Савватия будет гром, то зима продлится недолго и будет бесснежной.

Международные праздники

Сегодня во всем мире отмечают день зрения и день психического здоровья. А европейские государства празднуют день борьбы против смертной казни. В Украине мораторий на смертную казнь действует с 1995 года - это обязательное условие для пребывания государства в Совете Европы.

Также октябрь считается месяцем, когда отмечается Международный день каши. Традиционно его празднуют 10 или 11 октября. В этот день в ресторанах, кафе, дома готовят оригинальные блюда из круп. В числе самых полезных каш признают тыквенную кашу, которая богата на магний, медь, цинк и фтор.

События и даты

В 1503 году монахи Кремля получили водку, которую изначально использовали как антисептик.

В 1789 в революционной Франции национализировали церковное имущество.

В 1865 году американец Джон Хайат запатентовал бильярдный шар на основе синтетического материала и выиграл $10 000 в проводившемся конкурсе. Ранее в изготовлении использовалась слоновая кость.

В 1933 в США впервые в мире начали продавать порошок для стирки белья.

В 1990 киевские студенты объявили голодовку, требуя признать Украину независимой.

В 2006 году начала работу социальная сеть ВКонтакте. Создателю соцсети, предпринимателю и долларовому миллиардеру Павлу Дурову исполняется 35 лет.

Именины

Сегодня именины празднуют Зинаида, Игнат, Марк, Савватий.