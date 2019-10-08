Днем во вторник, 8 октября, Нацбанк укрепил справочный курс гривни на межбанке на 5 копеек по сравнению с предыдущим днем. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке по состоянию на 12:00 8 октября 2019 года составляет 24,69 грн/$1.

Напомним, "Страна" следит за курсом доллара 8 октября и пишет о том, что происходит на межбанке, в обменках и банках. Так, например, в обменках доллар в обед покупают за 24,94 грн, продают за 25,05 грн.

Также мы писали, что в понедельник, 7 октября, банкиры подняли доллар из-за погашений ОВГЗ, но не смогли удержать курс.